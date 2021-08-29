Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождливого, но теплого дня

Воздух успеет прогреться до плюс 21 градуса.
В Санкт-Петербурге завтра, 30 августа, ожидается дождливая, но теплая погода. Об этом сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В понедельник ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Ветер будет умеренным. Ночью температура воздуха опустится до плюс 11 градусов, а ночью воздух прогреется до плюс 21 градуса. Атмосферное давление при этом не изменится.
Сентябрь же начнется с похолодания. В светлое время суток столбик термометра поднимется максимум до плюс 18 градусов. Последующие дни выдадутся дождливыми.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, какой будет погода 1 сентября.