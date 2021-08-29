Телеведущий Лагутин скончался после тяжелой болезни

Телеведущий Лагутин скончался после тяжелой болезни
Лагутин умер в 50 лет. Фото: Pixabay

Одно время он работал в петербургских «Комедиантах».

Сегодня, 29 августа, стало известно о кончине телеведущего Алексей Лагутина. Некролог опубликовали на сайте Одинцовского округа Московской области.

Известно, что Лагутин умер в возрасте 50 лет после тяжелой болезни. В сообщении отмечены заслуги телеведущего и его способность дарить людям тепло и радость. Петербуржцам Лагутин запомнился после своей работы в «Комедиантах».

Лагутин известен по работе на телеканале «Одинцово». Он был автором и ведущим таких передач, как «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор», «ПРОчтение».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший депутат Госдумы Ненашев умер в московском фитнес-клубе.

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