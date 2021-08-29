Единственная такая: жительница Канады на год лишилась чувства голода

Женщина перестала понимать, когда хочет есть, после перенесенного инсульта.

Жительница Канады стала первой в мир женщиной, которая на год лишилась чувства голода. Об этом пишет научный журнал Neurocase со ссылкой на специалистов из Монреальского университета.

Известно, что 28-летняя женщина попала в больницу с параличом правой стороны тела и нарушением речи. У нее диагностировали острый ишемический инсульт левой островной доли мозга. После выписки пациента почувствовала себя лучше, вот только она заметила, что перестала испытывать чувство голода.

Из-за этой проблемы женщина случайно пропускала приемы пищи. Врачи установили, что она перестала получать физиологические сигналы о том, что ей пора поесть. Только спустя 15 месяцев после инсульта женщина вновь ощутила, что такое – испытывать голод. За это время она похудела на 10 килограммов.

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