Тренер рассказал, к чему может привести пробежка на голодный желудок

Тренер рассказал, к чему может привести пробежка на голодный желудок
Тренер все же посоветовал легко позавтракать перед утренней пробежкой. Фото: unsplash

Тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал, что произойдет с телом и организмом, если каждое утро бегать натощак.

Как отмечает специалист, после сна, когда человек не ел около восьми часов, уровень инсулина в организме понижен. Если начать утро с пробежки на голодный желудок, то процесс жиросжигания ускорится. Но, по словам тренера, это не означает, что вес начнет снижаться: важнее калории, которые поступают в организм в течение дня. Однако это создаст благоприятные условия для похудения, передает РИА Новости.

Халаманов заявил, что при наличии гастрита или других проблем с желудочно-кишечным трактом, необходимо проконсультироваться у врача. Есть вероятность, что пробежка натощак будет противопоказана.

Тренер все же посоветовал легко позавтракать перед утренней пробежкой, например, съесть половинку банана и выпить чай. Это придаст бодрости организму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог Нефедова предупредила о вреде газировок при похудении.

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