Диетолог Нефедова предупредила о вреде газировок при похудении

Диетолог Нефедова предупредила о вреде газировок при похудении
От магазинных соков с сахаров нужно отказываться тем больнее. Фото: https://pixabay.com

Диетолог Наталья Нефёдова рассказала, какой напиток надо пить во время диеты. Она считает, что некоторые напитки могут перечеркнуть весь прогресс похудения.

Так, если человек отказался от мучного, но продолжает пить газировку, то диета напрасна. Даже те газировку, которая без сахара, так как в них сахарозаменитель, объяснила Нефёдова в эфире радио Sputnik.

Зожники предпочитают свежевыжатые соки из фруктов, но эксперт считает, что это те же самые калории от фруктов только в жидком виде. От магазинных соков с сахаров нужно отказываться тем больнее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты перечислили четыре побочных действия от газировки. По результатам проведенного исследования, у любителей газированной воды может возникнуть множество проблем. При постоянном употребление сладкой или даже без сахара газировки есть вероятность получить разнообразные последствия для здоровья.

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