Олег Майами о жизни с Айзой: «Как в сумасшедшем доме»

Олег Майами о жизни с Айзой: «Как в сумасшедшем доме»
Майами рассказал об отношениях с Айзой. Фото: https://www.instagram.com/miamioleg_official/

Певец заявил, что расстался с возлюбленной из-за ее чрезмерной эмоциональности.

Российский блогер и певец Олег Майами рассказал о причинах расставания с Айзой Долматовой. Подробностями он поделился в интервью «СтарХиту».

Известно, что пара была вместе около года. Инициатором расставания, уверяет Майами, был он, так как чувствовал себя словно в «сумасшедшем доме». Рэпер рассказывает, что Айза слишком эмоциональна и страдает от панических атак. Приступы, уверяет блогер, случались во время каждой ссоры и Майами в какой-то момент устал.

«Это первая женщина в моей жизни, которая так меня разочаровала»,

— добавляет артист.

Майами также считает, что Айзе не удастся найти мужчину, который будет мириться с ее сложным характером. Он убежден, что смог поставить красивую точку в истории «большой любви».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза уверена, что экс-супруг, арестованный на Бали, выкрутится.

айза долматова олег майами расставание


 

Новости партнеров
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-супруг Пелагеи женился на дочери миллионера
Олег Майами о жизни с Айзой: «Как в сумасшедшем доме»
В Калининском районе ищут «малолетних вандалов» в заброшенном здании
После аварии на Октябрьской скончался второй мотоциклист
Месси дебютировал в составе «ПСЖ»
Единственная такая: жительница Канады на год лишилась чувства голода
«Зенит» выдвинул требования перехода Азмуна в «Лион»
В «Саду на Неве» задержали студентов из-за фотовыставки