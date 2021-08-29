Олег Майами о жизни с Айзой: «Как в сумасшедшем доме»

Певец заявил, что расстался с возлюбленной из-за ее чрезмерной эмоциональности.

Российский блогер и певец Олег Майами рассказал о причинах расставания с Айзой Долматовой. Подробностями он поделился в интервью «СтарХиту».

Известно, что пара была вместе около года. Инициатором расставания, уверяет Майами, был он, так как чувствовал себя словно в «сумасшедшем доме». Рэпер рассказывает, что Айза слишком эмоциональна и страдает от панических атак. Приступы, уверяет блогер, случались во время каждой ссоры и Майами в какой-то момент устал.

«Это первая женщина в моей жизни, которая так меня разочаровала»,

— добавляет артист.

Майами также считает, что Айзе не удастся найти мужчину, который будет мириться с ее сложным характером. Он убежден, что смог поставить красивую точку в истории «большой любви».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза уверена, что экс-супруг, арестованный на Бали, выкрутится.