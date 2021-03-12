Айза уверена, что экс-супруг, арестованный на Бали, выкрутится

Артистка не сомневается, что мужчина сделает все, чтобы в тюрьму села его спутница, а не он.

Блогер Айза Анохина прокомментировала арест экс-супруга Дмитрия Анохина. Его вместе с украинской задержали на Бали из-за подозрений в подделке ПРЦ-тестов на коронавирус. Своим мнением о произошедшем Айза поделилась со «Стархит».

Она считает, что Дмитрий сделает так, чтобы «баба» отсидела за него. Артистка хорошо знает бывшего мужа и понимает, что он уверен, будто умнее всех. Айза вспомнила, как отдала ему при разводе 13 миллионов рублей и добавила, что «терпеть его не может».

«Терпеть его не могу, на дух не перевариваю, – заявила Айза. – Но он отец моего ребенка».

Блогер добавила, что не хочет, чтобы Дмитрий сел в тюрьму, так как рассчитывает получать с него алименты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза Анохина случайно выложила интимное фото в Instagram.