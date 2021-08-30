В Ленобласти понедельник будет туманным и дождливым

Рабочая неделя в Ленинградской области начнется с дождей и тумана. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.

Так, в ночь на понедельник, 30 августа, на регион опустился туман, который будет и утром, поэтому спасатели призывают местных жителей соблюдать осторожность на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, осадки, однако, будут кратковременными. В целом завтра в регионе ожидается переменная облачность.

Ветер подует восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге завтра, 30 августа, ожидается дождливая, но теплая погода.