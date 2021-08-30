Мужчина расстрелял колонку из-за громкой музыки ночью в Ленобласти

Мужчина расстрелял колонку из-за громкой музыки ночью в Ленобласти
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняются обстоятельства ночной стрельбы.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 августа, в поселка Углово. В 17:30 в отдел полиции обратился 31-летний местный житель. Он рассказал, что в 3 часа ночи около кафе в ходе конфликта, который произошел из-за того, что он громко слушал музыку, неизвестный выстрелил в его сторону из пистолета, но попал в колонку JBL.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские задержали на месте судимого ранее за мошенничество 27-летнего безработного уроженца Киева. Он пояснил, что имеет разрешение на травматический пистолет. И добавил, что неоднократно просил пострадавшего выключить музыку в ночное время, после чего выстрелил в колонку.

Оружие изъято, возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что открывшего стрельбу по сестрам у клуба в Выборге задержали.

задержание ленобласть стрельба


 

Новости партнеров
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина расстрелял колонку из-за громкой музыки ночью в Ленобласти
МИД сообщил, что в тюрьмах за рубежом сидят более 9 тысяч россиян
Ураган «Ида» изменил направление течения реки Миссисипи
На Колпинском шоссе со стрельбой задержали гонщика на каршеринге
Водитель «Ягуара» собрал массовое ДТП на Типанова
Мигранта, зарезавшего возлюбленную в кондитерской, задержали в Москве
Предполагаемый убийца продавщицы кондитерской в Петербурге признал вину
Петербуржец погасил 1 млн рублей штрафов ГИБДД ради отпуска