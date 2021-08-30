В последний день лета в Петербурге будет +20 градусов

В последний день уходящего лета жителей Петербурга ожидает теплая погода без существенных осадков.

Во вторник, 31 августа, ветер восточных и северо-восточных направлений, порывы будут от слабых до умеренных. Ожидается переменная облачность.

Как сообщили специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ночное время составит +10…+12 градусов, днем потеплеет до +18…+20.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти рабочая неделя началась с туманна и дождей. Днем воздух прогреется до +21 градуса.