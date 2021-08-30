В ночь на вторник в Ленобласти ожидается +4 градуса

Во вторник, 31 августа, жителей Ленинградской области ожидают кратковременные дожди.

Предстоящей ночью в 47-м регионе температура воздуха опустится до +7…+12 градусов, местами похолодает до +4. В дневное вемя столбики термометров поднимутся до отметки в +15…+20 градусов.

Как сообщили специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами польют кратковременные дожди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день лета в Петербурге будет +20 градусов.