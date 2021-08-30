Авария на сетях частично оставила без воды два района Петербурга

Бригада "Водоканала" выявила технологическое нарушение на сети в Парголово. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Бригада "Водоканала" выявила технологическое нарушение на сети в Парголово. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Парголово утром 30 августа произошла коммунальная авария, которая ограничила поступление воды в дома в Калининском и Выборгском районах Петербурга.

После прорыва трубы вода перестала поступать на верхние этажи многоквартирных домов в этих двух районах. Слабый напор воды наблюдался с пяти часов утра.

Бригада «Водоканала» выявила технологическое нарушение на сети в Парголово. К восьми часам утра место вытекания было локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал», передает телеканал «Санкт-Петербург».

На данный момент проблема устранена, вода поступает абонентам в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе прорвало трубу с горячей водой. Непонятно, каковы причины происшествия – обстоятельства и прочие подробности выясняются.