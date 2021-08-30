Герой России Роман Шадрин скончался в возрасте 54 лет

Герой России Роман Шадрин скончался в возрасте 54 лет
Шадрин умер в больнице на 55-м году жизни. Фото: страница Романа Шадрина в Facebook

В Екатеринбурге ушел из жизни Роман Шадрин — Герой России, ветеран чеченской войны, генерал-майор запаса. Ему было 54 года.

Об этом стало известно в понедельник, 30 августа. О его смерти сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, помощником которого Шадрин был в последние годы, передает ТАСС.

«Да, умер, сегодня утром», — заявил Бидонько.

По словам вице-губернатора, Шадрин умер в больнице, где проходил лечение. По данным URA.RU, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Шадрин ушел из жизни через месяц после его обострения.

Прощание с Героем России пройдет 1 сентября в прощальном доме «Вознесение» в Екатеринбурге.

Шадрин служил в вооруженных силах СССР и России с 1988 года. Он участвовал в двух чеченских войнах, грузино-южноосетинском конфликте. Он получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные во время спецзадания во время первой чеченской войны. До 2021 года был замкомандующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД, после чего был уволен в запас.

В 2013 году Шадрин стал депутатом гордумы Екатеринбурга, затем работал директором ЦПКиО. Позже стал помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания.

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