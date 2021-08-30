На Обуховской Обороны посреди дороги подрались два водителя

В инциденте, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В инциденте, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Инцидент стал причиной затора.

На проспекте Обуховской Обороны сегодня днем, 30 августом, прямо на дороге подрались двое мужчин. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, мужчины вышли из разных машин. По непонятной причине между ними возник конфликт, который вылился в драку. Проезжающие мимо автомобилисты просто наблюдали за происходящим, другие попали в пробку.

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