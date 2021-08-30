Умер второй байкер, а виновник скрылся: подробности ДТП с бетономешалкой

История о ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной набирает обороты: водитель большегруза, которого суд согласился не заключать под стражу, скрылся от правосудия, а жертв аварии стало больше — скончался второй мотоциклист.

Врачи неделю боролись за жизнь второго байкера, пострадавшего в столкновении с бетономешалкой на Октябрьской набережной. К сожалению, вечером 29 августа мужчина скончался в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Напомним, что его товарищ погиб на месте происшествия от полученных травм.

Авария произошла еще 21 августа. По последним сведениям, водитель «миксера» Ислам Джамалудинов разворачивался через двойную сплошную, выезжая с территории новостроек, и не заметил мотоциклистов. Байкеры, в свою очередь, не успели затормозить — большегруз неожиданно выскочил на трассу.

Водитель бетономешалки не покинул место аварии — он сам вызвал полицию и скорую. Возможно, этот факт побудил суд впоследствии избрать в качестве меры пресечения для виновника запрет определенных действий. Джамалудинова обязали находиться в квартире на проспекте Просвещения с 23 часов до 6 утра. Мужчина убедил судью, что не станет скрываться и препятствовать расследованию.

Однако представляющий интересы истцов юрист Алексей Филиппов, проверив исполнение меры пресечения обвиняемым, был неприятно удивлен: на звонки в квартиру, где должен находиться водитель, никто не отвечал, а вызванный по этому адресу участковый вовсе заявил, что Джамалудинова нет в списке лиц, за которыми осуществляется надзор, передает 78.ru. Расследование, между тем, продолжается.

Напомним, что еще одна авария с мотоциклистами и печальным исходом произошла на Кушелевской дороге в ночь на 29 августа. Двое байкеров на «Ямахе» и «Хонде» на полной скорости врезались в «Хендай Солярис». В результате водитель «Ямахи» погиб на месте, а его спутница и владелец «Хонды» находятся в больнице: у девушки сломаны нос и лопатка, а мужчина получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом кисти.