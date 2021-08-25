Суд отпустил виновника смертельного ДТП с двумя байками на Октябрьской набрежной

Невский районный суд решил не арестовывать водителя большегруза, который спровоцировал аварию с двумя мотоциклистами. Уроженец Дагестана имеет регистрацию в промзоне, а ночи коротает прямо на рабочем месте — в кабине бетономешалки.

Меру пресечения 26-летнему Исламу Джамалудинову избрали в понедельник, 23 августа. Сторона обвинения ходатайствовала об аресте, указывая на то, что преступление — тяжкое, а на свободе мужчина может скрыться или оказать давление на потерпевших. Следователя поддержал прокурор, заявив, что более мягкая мера невозможна, передает объединенная пресс-служба судов.

Однако и обвиняемый, и его адвокат просили избежать заключения под стражу. В своем выступлении оба подчеркивали, что Ислам впервые нарушил закон и сделал это неумышленно. Кроме того, скрываться мужчина не намерен, он имеет постоянное место работы, место жительства и семью — на его попечении престарелые родители, жена и ребенок.

Примечательно, что дом водителя находится в селе Урма Республики Дагестан — в Петербурге он зарегистрирован на территории промзоны, принадлежащей его работодателю, на Софийской, 99. Более того, по словам самого обвиняемого, его реальным местом жительства на сегодняшний день является рабочая машина. Трудоустроен молодой человек по устному договору.

Дополнительным аргументом в пользу виновника смертельной аварии стал тот факт, что после происшествия он не скрылся с места ДТП, а вызвал полицию и скорую. Таким образом, суд решил, что Джамалудинов не будет скрываться и препятствовать расследованию, поэтому мерой пресечения избрал запрет определенных действий. Теперь преступнику нельзя садиться за руль, следует оперативно являться по вызову в правоохранительные органы, а с 23 часов до 6 утра водитель обязан находится во временном приюте, квартире на проспекте Просвещения.

Напомним, что чудовищная авария произошла на Октябрьской набережной 21 августа. Инцидент записал видеорегистратор, поэтому хронологию ДТП удалось установить. Двое мотоциклистов двигались по пустой полосе, когда на дорогу внезапно вылетел грузовик с выключенными габаритными огнями, разворачивающийся через двойную сплошную.

Избежать трагедии не удалось. В результате столкновения на месте скончался 37-летний водитель мотоцикла «Хонда», за жизнь его товарища на «Кавасаки» до сих пор борются врачи. Происшествие вызвало гнев общественности — петербуржцы осыпали водителя бетономешалки негативными комментариями.