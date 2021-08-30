Путин рассказал о своем показателе антител после вакцинации от ковида

Путин рассказал о своем показателе антител после вакцинации от ковида
Путин рассказал о хорошем уровне антител. Фото: скриншот "Россия 24"

Президент отмечает, что уровень антител до сих пор на хорошем уровне.

Президент России Владимир Путин рассказал о своем показателе антител после вакцинации от коронавируса. Он спустя почти полгода находится на хорошем уровне. Об этом сегодня, 30 августа, пишет РИА Новости.

«У меня держатся все эти показатели хорошо»,

— сказал Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденя.

Напоминаем, что президент сделал первый укол 23 марта, а второй – спустя три недели. Позже Путин признался, что отдал предпочтение «Спутнику V». Политик не стал прививаться на камеры и сделал это без посторонних глаз. После он не раз говорил о хорошем титре антител.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после выходных заболеваемость COVID-19 в Петербурге упала в три раза.

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