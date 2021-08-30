14 мигрантов после драки на Красносельском должны покинуть Россию

В результате конфликта пострадал 22-летний парень.

Мигранты, задержанные после драки на Красносельском шоссе, будут выдворены из России. Полиция выяснила, что они находились на территории страны с нарушением миграционного законодательства. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Драка произошла 22 августа у дома 54/6. В массовой драке участвовали около 25 человек. На место оперативно приехали полицейские, которые задержали мигрантов. В результате происшествия успел пострадать 22-летний парень, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мигранты помогли задержать извращенца с детской площадки.