В Петербурге мигранты помогли задержать извращенца с детской площадки

На детской площадке во дворе дома №36 по Фермскому шоссе поймали извращенца, который приставал к детям с просьбой продемонстрировать половые органы. Задержать неадквата удалось с помощью мигрантов.

Инцидент произошел в пятницу, 27 августа, возле дома №36 по Фермскому шоссе в Приморском районе Петербурга. Проходившие мимо детской площадки уроженцы ближнего зарубежья заметили мужчину со странным поведением: он предлагал гулявшим малышам раздеться за символическую плату в 50 рублей. Мигранты скрутили петербуржца и вызвали правоохранителей, удерживая правонарушителя до их приезда.

К месту происшествия прибыли не только полицейские, но и родители пострадавшего мальчика, которые сразу же составили заявление в отношении извращенца. Кроме того, в деле появились свидетели, утверждающие, что странный молодой человек не первый день орудует на детской площадке. Его пытались поймать, но безуспешно, пишет «Фонтанка».

О задержанном практически ничего неизвестно, лишь то, что на вид ему около 19 лет. Правда, официального подтверждения этой истории от ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пока не поступало.

Напомним, что также на прошлой неделе на детской площадке в Петербурге обнаружили труп. Мертвеца возле дома №284 по Московскому шоссе, в поселке Шушары, заметила женщина. Правоохранители выяснили, что погибший — 50-летний уроженец Мурманской области, который жил в доме №284, привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете.

Детские площадки в Северной столице также печально известны нешуточными конфликтами: например, «борьба» с детьми-аутистами в «Балтийской жемчужине» или драка молодой мамы с соседками в Мурино.