В Шушарах на детской площадке женщина нашла труп

В Пушкинском районе Петербурга женщина заметила бездыханное тело мужчины у детской площадки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 августа в полицию обратилась гражданка с сообщение о том, что в поселке Шушары Пушкинского района, на Московском шоссе 284 мертвец.

Труп находился со стороны детской площадки. Женщина уверяла, что на газоне лежит без движения человек.

Когда правоохранительные органы прибыли на место случившегося, то нашли тело мужчины. Ему на вид было около 60 лет. Позднее выяснилось, что обнаружен уроженец Мурманской области 50 лет.

Он был зарегистрирован в доме, напротив которого его нашли. Оказалось, что скончавшийся ранее был судим и состоял на учете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около скамейки на Богатырском женщина заметила труп мужчины.