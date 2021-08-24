Около скамейки на Богатырском женщина заметила труп мужчины

В Приморском районе Петербурга женщина обнаружила тело мужчины, который не двигался.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 23 августа, утром, в полицию обратилась петербурженка. Она рассказала, что на Богатырском проспекте дома 58/6 у подъезда лежит некий мужчина. Дышит от или нет, очевидец не знала и проверять не хотела.

Позднее правоохранители определили, что гражданин, лежащий у скамейки, мертв. На вид ему было около 30 лет. Затем была установлена личность мужчины. Оказалось, что ему 45 лет, и живет он в том доме, возле которого умер.

Ранее гражданин был судим по статье, связанной с наркотиками.

Оказалось, что вместе с мужчиной по данному адресу зарегистрирована его 35-летняя сестра. Она рассказала, что брат постоянно употреблял алкоголь и нигде не работал. А днем ранее он попросил у родственницы денег, однако женщина не выручила его. Затем мужчина ушел из дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове труп мужчины лежал на мертвой женщине.