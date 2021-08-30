Ветеринарный контроль в Пулково прошли более 150 аквариумных рыбок

Ветеринарный контроль в Пулково прошли более 150 аквариумных рыбок
Ветеринарный контроль не выявил нарушений. Фото: Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль нескольких десятков аквариумных рыб в аэропорту Петербурга Пулково.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора, ветеринарный контроль в грузовом терминале Пулково прошли 152 аквариумные рыбки. Среди них были оранды, барбусы, гуппи, рыбы-попугаи и представители других видов.

Живой груз отправила петербургская компания, специализирующаяся на торговле рыбами, птицами и зоотоварами. Рыбок отправили в адрес индивидуального предпринимателя из Магаданской области.

«Ветеринарный контроль не выявил нарушений, рыбы допущены к дальнейшему следованию», — заявили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор Петербурга заметил нарушения при ввозе зеленого кофе.

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