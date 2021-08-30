Ученые установили изменение симптомов коронавируса за год

Ученые из Британии проследили за тем, как со временем изменились основные симптомы ковида.

С весны по зиму прошлого года пациенты больше всего жаловались на кашель, боли в горле, потерю вкуса, лихорадку и обоняния. Тогда самым распространённым штаммом в Британии являлся «Альфа»-штамм. Об этом сообщает medRxiv.

Весной 2021 года к жалобам пациентов с ковидом прибавилась головная боль. Этот симптом, как боль в горле и насморк, наблюдался у частично привитых лиц. В то время каждый второй заболевший сталкивался со слабостью, болью в мышцах и сильной утомляемостью, а каждый третий — с потерей вкуса и обоняния. Тогда в Британии доминировал уже «Дельта»-штамм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что нет оснований для срочной вакцинации детей от коронавируса.