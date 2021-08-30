В «Векторе» не видят оснований для вакцинации детей от ковида

Эксперты считают, что на данный момент делать прививку детям и подросткам нет необходимости.

Глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что нет оснований для срочной вакцинации детей от коронавируса. Об этом пишет ТАСС сегодня, 30 августа.

Он отметил, что инструменты, позволяющие уберечь детей и подростков, нужны, но на данный момент необходимости в них нет. Максютов также убежден, что нужно зарегистрировать вакцину, которую можно было бы применять для детей.

Напоминаем, что массовая вакцинация от коронавируса в России началась еще в январе 2021 года. С тех пор хотя бы один укол сделали 43,5 миллиона человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о своем показателе антител после вакцинации от ковида. Президент отмечает, что уровень антител до сих пор на хорошем уровне.