В «Векторе» не видят оснований для вакцинации детей от ковида

В «Векторе» не видят оснований для вакцинации детей от ковида
Граждане стали активнее прививаться. GazetaSPb/Николай Овсянников

Эксперты считают, что на данный момент делать прививку детям и подросткам нет необходимости.

Глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что нет оснований для срочной вакцинации детей от коронавируса. Об этом пишет ТАСС сегодня, 30 августа.

Он отметил, что инструменты, позволяющие уберечь детей и подростков, нужны, но на данный момент необходимости в них нет. Максютов также убежден, что нужно зарегистрировать вакцину, которую можно было бы применять для детей.

Напоминаем, что массовая вакцинация от коронавируса в России началась еще в январе 2021 года. С тех пор хотя бы один укол сделали 43,5 миллиона человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о своем показателе антител после вакцинации от ковида. Президент отмечает, что уровень антител до сих пор на хорошем уровне.

вакцинация вектор подросток


 

Новости партнеров
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Векторе» не видят оснований для вакцинации детей от ковида
Петербуржец, назвавшийся «насильником Костюшкина», хочет встретиться со звездой
Setl Group построил начальную школу и детский сад в ЖК «Статус у Парка ...
Петербургским педагогам перед 1 сентября заплатят по 10 тысяч рублей
Звезда «Кухни» и «Воронины» умер прямо на сцене
В Ленобласти заключили под стражу мужчину, подозреваемого в избиении матери
Минобороны расторгло контракт с ПАО «Звезда» и требует выплатить ...
Легкоатлет из Петербурга завоевал бронзу, превозмогая боль в колене