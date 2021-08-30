Познер отказался переезжать из России из-за русской жены

Ведущий Владимир Познер обратил внимание на то, что будет жить в России до конца жизни и периодически путешествовать по миру. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Ведущий Владимир Познер обратил внимание на то, что будет жить в России до конца жизни и периодически путешествовать по миру. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Журналист Владимир Познер рассказал, почему живет в России, хоть и имеет гражданство Франции и США.

Первая причина связана с семьей. Ведущий отметил, что у него русская жена, у которой бизнес в России. Он бы не хотел заставлять ее переезжать в другую страну. Об этом журналист сообщил на сайте «Познер.Online».

Вторая причина — «хорошая работа» и «очень хорошее отношение людей» к ведущему. Во Франции и США у журналиста нет такой репутации и авторитета.

Познер обратил внимание на то, что будет жить в России до конца жизни и периодически путешествовать по миру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналист и телеведущий Владимир Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Токио. Журналист также заявил, что Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы применял допинг.