Власти Китая запретили школьникам играть в видеоигры по будням

Теперь школьники могут играть не больше трех часов в неделю. Фото: unsplash

Теперь школьники могут играть не больше трех часов в неделю. Фото: unsplash

В Китае запретили школьникам играть в видеоигры во все дни, кроме пятницы и выходных.

Это касается онлайн-игр, запрет направлен на борьбу с игровой зависимостью у подростков. Теперь школьники могут играть не больше трех часов в неделю. Детям разрешено до часу игрового времени в пятниц и выходные дни. Об этом сообщает The Guardian.

В Китае отметили, что следить за исполнением запрета должны будут сами организации, которые занимаются онлайн-играми. Они сами должны будут проверять детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благодаря пандемии коронавируса объем российского рынка видеоигр на 35%. Согласно исследованию MY.GAMES, разработчики игр за год заработали 163,4 миллиардов рублей. Чаще всего российские игроки пользуются персональными компьютерами – это 50% всего рынка видеоигр.