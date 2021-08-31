«Зенит» вошел в тридцатку клубов мира по тратам на трансферы за 10 лет

«Зенит» попал в топ-30 команд по тратам на трансферы с января 2011-го по декабрь 2020 года.

По информации Международной федерации футбола (ФИФА), петербургский клуб занял 29 место в списке, обойдя английский «Ньюкасл Юнайтед». В этот период «Зенит» подписал контракты с 48 футболистами, в 72,9% игроки были приобретены за деньги. Общая сумма трат не указывается.

В этом списке лидирует «Манчестер Сити» (130 трансферов, 59,2% случаев выплат), на второй строчке находится лондонский «Челси» (95, 80,0%), тройку лидеров замыкает «Барселона» (75, 74,7%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский футбольный клуб «Зенит», кажется, не хочет расставаться с Сердаром Азмуном, который намеревался перейти в «Лион». Известно, что президент «Лиона» Жан-Мишель Олас очень хочет, чтобы иранец присоединился к команде в ближайшее время.