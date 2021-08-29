«Зенит» выдвинул требования перехода Азмуна в «Лион»

«Зенит» выдвинул требования перехода Азмуна в «Лион»
Азмун хочет перейти в "Лион". Фото: https://www.instagram.com/sardar_azmoun/

Трансфер оказался под угрозой срыва.

Петербургский футбольный клуб «Зенит», кажется, не хочет расставаться с Сердаром Азмуном, который намеревался перейти в «Лион». Об этом 29 августа пишет L’Equipe.

Известно, что президент «Лиона» Жан-Мишель Олас очень хочет, чтобы иранец присоединился к команде в ближайшее время. При этом в «Зените» отмечают, что согласуют трансфер, если успеют найти ему замену. Так, клуб хотел бы подписать контракты с Карлосом Винисиусом из «Бенфики».

Напоминаем, что Азмун присоединился к «Зениту» в начале 2019 года. В текущем сезоне он успел забить пять голов в шести матчах чемпионата России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец взял бронзу Паралимпиады в беге на 5000 метров.

Азмун зенит лион трансфер


 

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