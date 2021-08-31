В последний день лета в Петербурге обойдется без дождей

В последний день лета в Петербурге обойдется без дождей
В городе обойдется без дождей. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В последний день календарного лета в Северной столице облаков в небе станет больше, но пока обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 31 сентября, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северной периферии циклона. По югу области дожди пройдут.

Температура воздуха в городе составит +18…+20 градусов, в Ленобласти столбики поднимутся до +21 градуса. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти во вторник ожидается переменная облачность.

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