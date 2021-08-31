Петербуржцы застряли в 4-балльных пробках во вторник утром

Петербуржцы застряли в 4-балльных пробках во вторник утром
В Петербурге пробки в 4 балла. Фото: скриншот "Яндекс.пробки"

Сегодня в Петербурге собрались четырехбалльные пробки. Утром горожане выехали на работу.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», во вторник, 31 августа, к 8:30 ситуация на дорогах города оценивается в 4 балла. Ситуация останется неизменной вплоть до 15 часов дня.

Наибольшее скопление машин наблюдается на площади Восстания, набережной Обводного канала, Пироговской набережной. Как и обычно выезды из пригородов.

Красным отмечены участки на Витебском проспекте, Московском шоссе, набережной Обводного канала, Садовой улице, Каменноостровском проспекте и Свердловкой набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что последний день календарного лета в Северной столице облаков в небе станет больше, но пока обойдется без дождей.

«Яндекс.Пробки» новоси спб пробки


 

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