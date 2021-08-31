Подросток надругался над 6-летней девочкой на площадке в Красном Бору

В Тосненском районе Ленобласти подросток надругался над шестилетней девочкой на детской площадке.

В понедельник, 30 августа, в отдел полиции обратилась мама девочки, проживающая в поселке Красный Бор. Она рассказала, что в период с 15:00 до 16:00 на детской площадке по улице Комсомольской правды неизвестный мальчик совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 6-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские установили личность подозреваемого. 15-летнего мальчика опросили и обязали явиться в следственный отдел 31 августа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга разыскивают молодых людей, изнасиловавших студентку.