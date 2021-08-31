В Петербурге следствие начало проверку после обнаружения трупа

В Петербурге началась доследственная проверка после обнаружения трупа местного жителя.

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Петербургу организовал доследственную проверку. Накануне, 30 августа, в квартире одного из домов по проспекту Солидарности было найдено бездыханное тело. Оказалось, что мертв 42-летний житель Северной столицы, на нем не были замечены внешние признаки насильственной смерти.

В данный момент изучено места случившегося, также назначена судебно–медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти.

По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.

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