От чего ещё привиться: список доступных вакцин для взрослых

Некоторые прививки требуют ревакцинации раз в десять лет. Фото:pixabay

Некоторые прививки требуют ревакцинации раз в десять лет. Фото:pixabay

В необходимости прививки от коронавируса уже успели убедиться все. Но есть множество заболеваний, о прививках от которых мы не думаем.

До окончания школы прививками занимаются медкабинет и врач-педиатр, и пропустить назначение довольно сложно. Но вот потом начинается взрослая жизнь и собственная ответственность за здоровье — и подавляющее большинство перестаёт следит за прививочным календарём.

А между тем от многих болезней могут защитить вакцины, которые бесплатно предоставляют в поликлинике.

Дифтерия

Острое инфекционное заболевание. При дифтерии поражаются ротовая часть дыхательных путей и органы дыхания, в частности лёгкие.

Передаётся очень просто — это и чихание, и заражённые вода и продукты, и поцелуи с носителем.

Дифтерия отличается тем, что является антропонозом, то есть переносчиком может быть только человек. А значит, может переноситься незаметно — переносчики не всегда болеют дифтерией, иногда она «живёт» внутри них и ждёт удобного случая, чтобы перейти на кого-нибудь другого.

Несмотря на развитие медицины, дифтерия все ещё смертельно опасна и может вызвать летальный исход от асфиксии.

Привику от неё можно получить в любой момент по достижении восемнадцати лет. Каждые десять требуется ревакцинация.

Столбняк

Чтобы занести в организм столбнячную палочку, нужно постараться — эта инфекция развивается только на повреждённых участках в условиях отсутствия кислорода. Звучит вроде бы невероятно, но на самом деле любое стекло, воткнувшееся в подошву, или ржавый гвоздь, пробивший ботинок и повредивший ногу — идеальное средство для занесёния в организм столбняка.

Заразиться от больного столбняком невозможно, а вот умереть от этого заболевания — вполне. Чтобы уберечься от столбняка, следует делать прививку, так же как и от дифтерии, раз в десять лет.

Вирусный гепатит В

Также может переноситься человеком, не подозревающим у себя заболевание.

Передаётся, правда, не через поцелуи или чихание, а только при условии попадания в кровь заражённой крови.

Это один из самых «живучих» вирусов: уничтожить его можно только при нагреве сухим теплом до 160 градусов в течение часа. Дезинфекция и мытье рук против него бессильны.

Первый приступ атаки вызывает тошноту, рвоту и диарею, но потом симптомы быстро проходят, а вот сам вирус начинает накапливаться в печени.

Лечить его можно годами, и только при точном исполнении всех рекомендаций появляется шанс на выздоровление. А вот отсутствие лечения приводит к циррозу печени за несколько лет.

Прививку от гепатита В делают один раз на всю жизнь — она показана людям от 18 до 55 лет.

Помимо названных вакцин поликлиники предлагают также защитить себя от краснухи, кори, гриппа, клещевого энцефалита, гепатита А, менинго- и пневококков и ветряной оспы.