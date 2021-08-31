Банки опровергли сведения о нарушении Wildberries правил платежных систем

В Wildberries рассказали о реакции банков на претензии Visa и Mastercard. Фото: Wildberries

В Wildberries рассказали о реакции банков на претензии Visa и Mastercard. Фото: Wildberries

Один из самых крупных интернет-ретейлеров Российской Федерации Wildberries постоянно пребывает в диалоге с банками. Компания просит скидки для своих клиентов, которые оплачивают товары с помощью российских платежных систем.

Об этом пишут РИА «Новости».

«Несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам. Мы находимся в постоянном диалоге с банковским сообществом, оказываем им необходимую консультационную и правовую поддержку», — указано в сообщении пресс-службы Wildberries.

Напомним, ранее, 17 августа, компания заявила, что стоимость товаров будет ниже, если платить за них с помощью российских платежных систем — системы быстрых платежей, карты «Мир», сервиса SberPay.

Wildberries отметил, что разница в цене происходит с помощью низких комиссий при обработке операций российскими платежными системами. Так, комиссии международных платежных систем составляют 2%.

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