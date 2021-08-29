«Ашан» закрыл треть своих магазинов в России за полгода

По состоянию на конец июня, в России было 95 гипермаркетов и 143 супермаркета. Фото: google.maps

По состоянию на конец июня, в России было 95 гипермаркетов и 143 супермаркета. Фото: google.maps

Французская торговая сеть «Ашан» закрыла за первую половину 2021 года закрыла 17 своих магазинов в России.

Об этом говорится в отчете холдинга ELO, владеющего торговой сетью. В первом полугодии в России закрылось 17 магазинов. При этом в Европе торговая сеть только развивается. В Западной Европе открылось 28 новых точек. Во Франции появилось 29 новых магазинов, в Португалии — четыре, в Люксембурге — три. Однако в Испании их количество снизилось на восемь единиц.

В целом, по состоянию на конец июня, Auchan Retail (входит в ELO) управлял 464 гипермаркетами, 521 супермаркетом, 516 магазинами шаговой доступности, а также 337 онлайн-площадками по всему миру. В России было 95 гипермаркетов и 143 супермаркета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ретейлеры предупредили о риске дефицита товаров в магазинах.