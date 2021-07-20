Ретейлеры предупредили о риске дефицита товаров в магазинах

Ретейлеры предупредили о риске дефицита товаров в магазинах
Крупные торговые сети не согласны с запретом реализовывать товары, которые не входят в спецреестр системы учета отходов. Фото: ККИ

Реализация законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах и у онлайн-продавцов.

Крупные торговые сети не согласны с запретом реализовывать товары, которые не входят в спецреестр системы учета отходов. Об этом сообщает РБК.

Применение этого запрета вероятнее всего может привести к отсутствию каких-то товаров в магазинах и сокращению выбора в ассортименте ритейлерах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженке магазин «Окей» выплатил 400 тыс. рублей за перелом ноги. Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск Натальи Суторминой к ООО «Окей» о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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