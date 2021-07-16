Петербурженке магазин «Окей» выплатил 400 тыс. рублей за перелом ноги

Женщина упала в магазине "Окей" и сломала ногу. Фото: pixabay

Женщина упала в магазине "Окей" и сломала ногу. Фото: pixabay

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил иск Натальи Суторминой к ООО «Окей» о взыскании компенсации морального вреда.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сутормина объяснила, что в прошлом году, 8 марта шла по торговому залу магазина «Окей», находящегося на проспекте Науки дома 7. Женщина зацепилась за пластиковую петлю, которая вылезла из стоявшего паллета. В результате этого, Сутормина упала на пол и сломала ногу.

После случившегося пострадавшая легла в больницу до 12 марта.

Потерпевшая хотела взыскать с магазина 600 тыс. рублей морального вреда, расходы на медицинские препараты в размере 4 939 рублей, расходы по транспортировке в 3 тыс. рублей и расходы на представителя в 25 тыс. рублей.

Уточняется, что представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Суд указал, что работники ответчика не верно расставляли товар и убирали зал, поэтому Наталья Сутормина и упала.

В итоге, суд решил взыскать с ООО «Окей» 390 тыс. рублей морального вреда, 4 939 рублей расходов и 25 тыс. рублей на представителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Выборгский суд отказал женщине в компенсации за хамство в бане.