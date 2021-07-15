Выборгский суд отказал женщине в компенсации за хамство в бане

Выборгский суд отказал женщине в компенсации за хамство в бане
«Батенинские Бани» не будут выплачивать компенсацию петербурженке. Фото: pixabay.com

Выборгский районный суд Петербурга не удовлетворил иск Марии Малых к ОАО «Батенинские Бани». Женщина хотела взыскать с организации 66 тыс. рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, такая сумма могла бы устроить истца, чтобы компенсировать моральный вред в размере 50 тыс. рублей и расходы на оплату юридических услуг — 16 тыс. рублей.

В своем заявлении женщина указала, что 29 октября прошлого года посетила «Батенинские Бани». Там ей порекомендовали надеть средство индивидуальной защиты — маску. Истец обратилась к директору организации, чтобы ей объяснили, зачем это нужно. У руководителя же с гражданкой разговаривали по-хамски и грубо.

Представитель ответчика просил в удовлетворении искового заявления отказать, потому как считает необоснованными требования истца. При этом факт грубого обращения считает не доказанным, основанным только на субъективном отношении к ситуации истца.

Так, суд истцу отказал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга приостановил работу кинотеатра «Мираж».

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