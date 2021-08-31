Технопарк «Приморская долина» будет внедрять инновации в судостроение

В центре «Приморская долина», который создается на базе университета, будут лаборатории и различные предприятия. Фото: пресс-служба Смольного

В центре «Приморская долина», который создается на базе университета, будут лаборатории и различные предприятия. Фото: пресс-служба Смольного

Технопарк «Приморская долина» будет внедрять инновации в судостроение. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на выездном совещании Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Встреча прошла в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

В центре «Приморская долина», который создается на базе университета, будут лаборатории и различные предприятия. Производство будет в городе Приморск Ленобласти. Петербург будет оказывать вузу нужную поддержку в создании центра. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Город поддержал заявку вуза на получение субсидий по программе «Приоритет-2030».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург заключил соглашение с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), которое поспособствует развитию петербургского судостроения и кораблестроения.