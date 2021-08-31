Windows 11 станет доступна с 5 октября

Windows 11 станет доступна с 5 октября
Поддержка Windows 10 будет до осени 2025 года. Фото: pixabay

Новая операционная система Windows 11 будет доступна для пользователей 5 октября.

Так, хозяева компьютеров с установленной операционной системой Windows 10 могут перейти на Windows 11 совершенно безвозмездно. В магазинах техниках также появятся компьютеры с новой ОС. Об этом сообщает ТАСС.

Создатели обновили дизайн новейшей ОС. Теперь у нее есть улучшенная система поддержки работы двух мониторов, виджеты и другие новшества.

Поддержка Windows 10 будет до осени 2025 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Испании женщине дали шесть лет тюрьмы за использование пиратской Windows. На двух из восьми компьютеров в офисе бизнес-леди были установлены пиратские версии Windows и приложений Office. Факт использования пиратского ПО компании Microsoft был обнаружен четыре года назад. Итальянка обжаловала решение суда.

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