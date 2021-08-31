С дома на Васильевском острове обрушилась штукатурка

Во вторник, 31 августа, на припаркованные машины в Петербурге посыпалась штукатурка.

Инцидент произошёл у дома 33 дома на 12-й линии Васильевского острова.

«12-линия В.О 33. Управляющая компания ответственность с себя снимает, ничего компенсировать не хочет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Даже если машина неправильно запаркована стоимость ущерба взыскивается с виновника, ущерб причинившего. Если не доказан умысел потерпевшего. Подавайте в суд, это дело можно выиграть», — комментируют пользователи Сети.

Дом был построен в 1901-1902 годах, по заказу графа П. А. Бенигсена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове обрушилась штукатурка с отреставрированного здания. Крупная деталь здания отвалилась от дома 18 на 11 линии В.О.