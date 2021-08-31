Программу туристического кэшбека продлили на две недели

Программу туристического кэшбека продлили на две недели
Условия программы остаются прежними. Фото: unsplash

Ростуризм продлил программу туристического кешбэка не две недели, она завершится в середине сентября.

Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, российские путешественники по-прежнему могут покупать пакетные туры и бронировать жилье с возможностью отравиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации.

Окно продаж должно было закрыться 31 августа, однако из выделенных из федерального бюджета на реализацию программы 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей, поэтому средства решили направить на продление программы.

В ведомстве отметили, что продление программы отдыхать в России осенью смогут отправиться еще порядка 100 тысяч туристов.

Условия программы остаются прежними. Поездку нужно оплатить картой МИР, на которую вернется 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал в список наиболее популярных российских городов для осеннего туризма.

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