Петербург попал в список наиболее популярных российских городов для осеннего туризма

Северная столица вошла в топ-3 наиболее популярных российских городов для осеннего туризма.

В Петербург хотят поехать 11,2% респондентов. Многие хотят посетить Эрмитаж, Петергоф, Исаакиевский и Казанский собор. Ещё около 24% опрошенных желают погулять по улицам Москвы и 12,2% мечтают побывать в осенним Сочи. Исследование провел сервис OneTwoTrip. Об этом сообщает 78.ru.

В список вошли такие города как Калининград, Симферополь и Анапа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 66% туристов, приезжающих на отдых в Сочи, имеют сертификат о прививке от ковида. Около 30% путешественников дети. В Краснодарском крае продолжается вакцинация, привито более 150 тыс. человек, в городе работают 32 пункта. Для вакцинации путешественников, которые заселились и дали согласие на добровольную прививку в течение 3 дней, нужно порядка 50 тысяч доз вакцины.