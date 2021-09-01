ДТП с легковушкой и микроавтобусом засыпало дорогу осколками в Красногвардейском районе

ДТП на перекрестке Индустриального и Косыгина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на перекрестке Индустриального и Косыгина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красногвардейском районе Петербург произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Косыгина. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах виден характер повреждений транспортных средств, легковой автомобиль влетел в маршрутку сбоку. По проезжей части оказались разбросаны обломки от машин и осколки.

О состоянии водителей и пассажиров информации не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велокурьер попал под «Матиз» на Большой Монетной улице. К месту происшествия прибыла бригада реанимации. Судя по всему, помощь потребовалась велосипедисту.