Велокурьер попал под «Матиз» на Большой Монетной улице

В центре Петербурга вечером вторника произошла авария с участием курьера на велосипеде и автомобиля Daewoo Matiz. Очевидцы пишут, что машина принадлежит службе доставки.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Большой Монетной улице. Там иномарка сбила велосипедиста.

«Курьер сбил курьера на Большой Монетной», — пишет очевидец.

К месту происшествия прибыла бригада реанимации. Судя по всему, помощь потребовалась велосипедисту. О его состоянии ничего не известно. После ДТП двухколесный транспорт оказался буквально обмотан о столб на тротуаре. У машины же разбито лобовое стекло.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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