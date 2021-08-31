Велокурьер попал под «Матиз» на Большой Монетной улице

Велокурьер попал под &#171;Матиз&#187; на Большой Монетной улице
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга вечером вторника произошла авария с участием курьера на велосипеде и автомобиля Daewoo Matiz. Очевидцы пишут, что машина принадлежит службе доставки.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Большой Монетной улице. Там иномарка сбила велосипедиста.

«Курьер сбил курьера на Большой Монетной», — пишет очевидец.

К месту происшествия прибыла бригада реанимации. Судя по всему, помощь потребовалась велосипедисту. О его состоянии ничего не известно. После ДТП двухколесный транспорт оказался буквально обмотан о столб на тротуаре. У машины же разбито лобовое стекло.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАЗель «прилегла» на бок после ДТП в Ольгино.

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