ГАЗель «прилегла» на бок после ДТП в Ольгино

ГАЗель «прилегла» на бок после ДТП в Ольгино
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 31 августа, на Новой улице в поселке Ольгино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не поделили грузовик компании «Петрович» и Mercedes-Benz G-класса. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что после столкновения ГАЗель упала на бок, а «Гелендваген» получил повреждения фары и колеса. На место прибыли скорая и спасатели.

«В поселке Ольгино на Новой улице по дороге к ЖК Лахта Парк газелист Петровича не поделил дорогу с новым геликом, пожарные и реанимация на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.

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