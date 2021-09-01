Пять заблудившихся грибников вывели из леса за день в Ленобласти

Спасатели Ленобласти регулярно выводят из леса любителей «тихой охоты». Поиски могут продолжаться несколько дней.

Так, во вторник, 31 августа, из лесов Ленобласти спасатели вывели пять человек. Одного пропавшего искали с 29 августа.

Как сообщили в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал 29 числа в лесу у деревни Иконово в Киришском районе. Спасатели нашли пропавшего через два дня и передали его родственникам.

На следующий день в лесном массиве около поселка Дивенский заблудился грибник. Спасатели вывели его из леса и передали родственникам. В Гатчинском районе 31 августа в лесу у поселка Чаща заблудился мужчина. К вечеру грибника нашали и вывели к автомобилю.

Также во вторник в Лужском районе около садоводства «Заря» заблудились мужчина и женщина. Спасатели обнаружили любителей «тихой охоты» и передали их родственникам.

Никому из заблудившихся медицинская помощь не понадобилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленобласти.