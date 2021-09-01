Пять заблудившихся грибников вывели из леса за день в Ленобласти

Пять заблудившихся грибников вывели из леса за день в Ленобласти
Поиски могут продолжаться несколько дней. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

Спасатели Ленобласти регулярно выводят из леса любителей «тихой охоты». Поиски могут продолжаться несколько дней.

Так, во вторник, 31 августа, из лесов Ленобласти спасатели вывели пять человек. Одного пропавшего искали с 29 августа.

Как сообщили в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал 29 числа в лесу у деревни Иконово в Киришском районе. Спасатели нашли пропавшего через два дня и передали его родственникам.

На следующий день в лесном массиве около поселка Дивенский заблудился грибник. Спасатели вывели его из леса и передали родственникам. В Гатчинском районе 31 августа в лесу у поселка Чаща заблудился мужчина. К вечеру грибника нашали и вывели к автомобилю.

Также во вторник в Лужском районе около садоводства «Заря» заблудились мужчина и женщина. Спасатели обнаружили любителей «тихой охоты» и передали их родственникам.

Никому из заблудившихся медицинская помощь не понадобилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленобласти.

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