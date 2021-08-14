Спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленобласти

Спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленобласти
Мужчину вывели из леса. Фото: скриншот «Аварийно-спасательная служба ЛО» "Вконтакте"

Спасатели нашли мужчину, который потерялся в лесу около деревни Гришкино.

Мужчину вызволили из леса в субботу, 14 августа. Подробности рассказали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

Информация о случившемся поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда города Тосно, после чего сотрудники отправились на поиски жителя. Найденного мужчину передали родственникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Ленинградской области в Кировском районе мужчина и его 13-летний внук потерялись в лесу. Однако все закончилось хорошо.

заблудился лес спасатели


 

Новости партнеров
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково задержали шесть авиарейсов 15 августа
Спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленобласти
Врач объяснила причины потери обоняния при коронавирусе
Пожар в двухкомнатной квартире на 7-й Красноармейской тушили 22 спасателя
Врач рассказал о высоком проценте тяжелобольных COVID детей
Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 227
Лобовое ДТП произошло на перекрестке Стародеревенской и Богатырского
более 21 тысячи петербуржцев завершили цикл вакцинации за сутки