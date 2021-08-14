Спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленобласти

Спасатели нашли мужчину, который потерялся в лесу около деревни Гришкино.

Мужчину вызволили из леса в субботу, 14 августа. Подробности рассказали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

Информация о случившемся поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда города Тосно, после чего сотрудники отправились на поиски жителя. Найденного мужчину передали родственникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Ленинградской области в Кировском районе мужчина и его 13-летний внук потерялись в лесу. Однако все закончилось хорошо.