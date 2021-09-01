По продолжению Варшавской улицы открыли движение

Все работы по строительству улицы должны закончить к 2024 году. Фото: Смольный

Все работы по строительству улицы должны закончить к 2024 году. Фото: Смольный

В среду в Московском районе открыли рабочее движение по новому участку Парфеновской улицы, которая стала продолжением Варшавской улицы.

Участок улицы протяженностью 1,54 километра строился по заказу Смольного с 2019 года. За это время построили четырехполосный участок улицы, на котором появились семь светофоров. Также здесь оборудовали велодорожку и пять остановок общественного транспорта. Работы обошлись более чем в 1 млрд рублей.

Этой осенью здесь завершат работы по установке пешеходного ограждения, а также монтаж камер и датчиков, сетей связи. Все работы по строительству улицы должны закончить к 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный надеется ускорить строительство Шкиперкой развязки ЗСД. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как город может ускорить строительство Шкиперской развязки ЗСД.