К 2024 году в «Ржевке» построят новый парк электробусов

К 2024 году в &#171;Ржевке&#187; построят новый парк электробусов
В состав парка войдут 400 электробусов с ночной зарядкой. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

В Северной столице заключили договор на создание проекта автобусного парка в производственной зоне «Ржевка». Строительство должно завершиться в 2024 году.

Договор был заключен между ГУП «Пассажиравтотранс» и АО «Эн-Системс». Как сообщили в пресс-службе предприятия, подрядчик должен подготовить проект ко второму кварталу 2022 года. Стоимость контракта составляет 199 млн рублей.

Парк собираются строить, опираясь на опыт создания новейших европейских парков электробусов. Транспортный проект станет уникальным для России. В состав парка войдут 400 электробусов с ночной зарядкой.

Строительство нового автобусного парка создаст две тысячи рабочих мест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выбрали пять автобусных перевозчиков с 2022 года.

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